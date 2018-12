Die Punkte zum Klassenverbleib in der Oberliga müssen die Handballerinnen des TV Engers gegen andere Gegner holen. Der Tabellenzweite HSG Hunsrück war bei seinem 35:19 (15:9)-Sieg in der Engerser Sporthalle kein Maßstab für das Team von Trainerin Heike Stanowski. Die fand trotz der deutlichen Schlappe Positives beim Auftritt ihrer Schützlinge: „Punktuell habe ich gesehen, was ich sehen wollte: Alle Spielerinnen haben Verantwortung übernommen.“

Gegen die individuell auf fast jeder Position besser besetzten Hunsrückerinnen, ein Gast wie aus einer anderen Handballwelt, hielt der TVE durch konzentrierte Abwehrleistung bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit ...

