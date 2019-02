Der Abstieg rückt immer näher für die Oberliga-Handballerinnen des TV Engers. Nach der 27:31 (11:18)-Heimniederlage gegen die TSG Friesenheim und den gleichzeitigen Siegen der bisherigen Tabellennachbarn aus Mundenheim und Osthofen fehlen dem Aufsteiger nun schon sechs bzw. sieben Punkte zum rettenden Ufer.

Wer nur die einseitigen ersten 25 Minuten der Partie gesehen hat, der könnte behaupten, in dieser Verfassung hat der TVE in der Oberliga auch nichts verloren. Was das Team der ...