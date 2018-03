TV Bassenheim gelingt Hinspielrevanche und bezwingt VTV Mundenheim 29:23

Aus unserem Archiv

Bassenheim

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TV Bassenheim im ersten Spiel des Jahres an die guten Ergebnisse von 2017 angeknüpft und gleichzeitig durch den 29:23 (14:12)-Erfolg gegen den VTV Mundenheim Revanche für die 22:27-Hinspielniederlage genommen. In der Bassenheimer Karmelenberghalle mussten die Schützlinge von Trainer Hansi Schmidt aber längere Zeit strampeln, ehe sie den Sieg doch noch deutlich gestalteten. In Rückstand lag Bassenheim nur einmal, beim 0:1.