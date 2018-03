SV Urmitz startet mit einem Spitzenspiel ins neue Jahr

Aus unserem Archiv

Koblenz

Für den TV Bassenheim, den TV Moselweiß und die TS Bendorf geht an diesem Wochenende der Kampf um den Klassenverbleib in der Handball-Rheinlandliga weiter. Derweil steht für den Tabellenführer SV Urmitz in Andernach ein Derby und ein Spitzenspiel an.