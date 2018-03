Späte Sorger-Tore lassen FSG jubeln

Knapper Sieg für die FSG Arzheim/Moselweiß, Kantersieg für den TV Bassenheim – für die heimischen Klubs war es ein erfolgreiches Wochenende in der Handball-Oberliga der Frauen.

FSG Arzheim/Moselweiß – TSG Bretzenheim II 21:20 (11:8)

Die FSG tat sich gegen den Tabellenletzten unerwartet schwer. Selbst nach einer 11:5-Führung nach 22 Minuten meinte Trainer Thomas Bach: „Wir hatten nie die nötige Sicherheit, waren in Angriff und Abwehr unkonzentriert und sind mit unseren Würfen viel zu oft an Bretzenheims Torhüterin gescheitert.“ Auch eine 17:11-Führung nach 42 Minuten war keine Beruhigungspille für die FSG, die sich einen 0:6-Lauf zum 17:17 einfing und heilfroh war, als nach 59 Minuten Michelle Sorger zunächst zum 20:20 ausglich und dann buchstäblich mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer erzielte. Bachs Fazit: „Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Letztendlich war das ein glücklicher Sieg.“

Arzheim/Moselweiß: Werner, Heinz; Bach (8), Meier (4/1), Sorger (4/2), H. Kleeschulte (2), Bender (1), S. Kleeschulte (1), Schäfer (1), Becker, Nuhn, Schmack, Schmidt, Weigand.

TV Bassenheim – TSG Friesenheim 38:26 (17:15)

„Mit der Abwehr war ich vor der Pause nicht zufrieden. Im Innenblock hat sich eine auf die andere verlassen, dadurch haben wir zu viele leichte Tore kassiert“, monierte TVB-Trainer Hansi Schmidt. Was gut funktionierte, war das Umschaltspiel, sodass die Lücken in der Abwehr kompensiert wurden. Die Entscheidung fiel, als Bassenheim nach einem 17:17 auf 20:17 und dann auf 23:18 davonzog. Schmidt: „Nach dem Seitenwechsel haben wir in der Deckung viel mutiger gespielt.“ htr

Bassenheim: Balmert, M. Schmitt; Lennartz (8/5), C. Henn (7), Hommen (6), J. Schubert (6), Richter (4), Wambach (3), S. Henn (2), Oster (1), S. Schubert (1), Gerlach, Israel, Schmitz.