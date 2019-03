Die HSV Rhein-Nette hat im Auswärtsspiel der Handball-Rheinlandliga beim TuS 05 Daun einmal mehr ihre glänzende Moral bewiesen und beim 33:32 (12:18)-Erfolg in letzter Sekunde noch eine Partie zu ihren Gunsten gedreht, die zur Pause eigentlich schon verloren schien. Das räumte auch HSV-Trainer Herman-Josef Häring ein: „Beim Gang in die Pause gab es jede Menge hängende Köpfe, und deshalb habe ich nicht draufgehauen, sondern den Jungs gesagt, dass sie sich den klaren Rückstand selbst zuzuschreiben haben, aber nun ebenso dafür sorgen können, das Ding noch zu drehen.“

So einfach, wie es sich anhört, war die Wende für die Gäste allerdings nicht. Was eben auch am klaren Pausenrückstand lag. Dabei hatte die HSV durchaus gut in die Begegnung ...