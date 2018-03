Drei Oberligisten und der Zweitplatzierte der Bezirksliga Mosel/Nahe bestreiten am Ostermontag in Bitburg das Sparkassen-Final-Four der Frauen um den Handball-Rheinlandpokal. Der gastgebende TV Bitburg als zwei Klassen tiefer eingeordneter Gastgeber versucht in der Rolle des krassen Außenseiters aufzugehen und sich auch den Faktor der verkürzten Spielzeit zum Vorteil zu machen. Die Eifelerinnen schalteten den HSC Igel, die HSV Rhein-Nette und die HSG Mertesdorf-Ruwertal aus und feiern in der Edith-Stein-Halle ihre Final-Four-Premiere. „Für uns ist es das Highlight nach einer, am Ende mit der Vizemeisterschaft gekürten, erfolgreichen Saison. Als Bezirksliga-mannschaft sind wir natürlich der Underdog“, sagt Trainer Patrick Schaal.

Gegner im ersten Halbfinale ist ab 14 Uhr der TV Bassenheim. Der Oberligist ist im Gegensatz zum Lokalmatador ein Final-Four-Routinier. Bereits zum neunten Mal in Folge nimmt der TVB am ...

Lesezeit für diesen Artikel (240 Wörter): 1 Minute, 02 Sekunden

