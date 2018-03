FSG ist jetzt der Favorit

In der Frauenhandball-Oberliga haben der TV Bassenheim und die FSG Arzheim/Moselweiß am heutigen Samstag Heimspiele auf dem Programm.

FSG Arzheim/Moselweiß – SG Mainz/B. II Sa., 17.15 Uhr

Im zweiten Heimspiel in Folge bietet sich für die FSG eine gute Gelegenheit, ihre bislang ohnehin gute Bilanz weiter aufzupolieren. Mittlerweile haben sich die Gastgeberinnen als Tabellenfünfter (17:13 Punkte) sogar schon in etlichen Partien den Favoritenstatus erarbeitet. Der fällt gegen die Drittligareserve aus Mainz/Bretzenheim diesmal sogar recht deutlich aus, denn Mainz steht auf dem letzten Tabellenplatz. „Ja, in der Tat müssen wir die Favoritenrolle annehmen. Für uns heißt es aber, erst mal konzentriert weiter zu arbeiten und unser Spiel in Abwehr und Angriff zu verbessern. Wir werden das Spiel genauso angehen wie die Spiele zuvor“, sagt FSG-Trainer Thomas Bach.

TV Bassenheim – TSG Friesenheim Sa., 19.30 Uhr

Nach der Niederlage beim Tabellenführer in Mainz wartet auf Bassenheim eine weitere schwere Aufgabe. Der TVB schätzt die Gäste aus Ludwigshafen stärker ein, als es der zehnte Tabellenplatz vermuten lässt. Das Hinspiel gewann der TVB nur mit 29:28, sodass Trainer Hansi Schmidt seine Spielerinnen davor warnt, schon im Vorfeld mit einem Sieg zu rechnen. Derweil haben die Bassenheimerinnen unter der Woche im HVR-Pokal-Viertelfinale gegen den TuS Weibern 27:11 gewonnen. htr