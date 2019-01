Die richtige Einstellung war da, der Erfolg blieb aber erneut aus. Auch bei der SG Saulheim hat Handball-Oberligist HV Vallendar nicht zurück in die Erfolgsspur gefunden. Im rheinhessischen Ritter-Hundt-Zentrum unterlag die Mannschaft von Christoph Barthel knapp mit 22:24 (10:11) und verbleibt auf Tabellenplatz 14.

Gerade in der Anfangsphase der Partie gab der HVV ein komplett anderes Bild ab als noch in der Vorwoche bei der 21:34-Schlappe in Bingen. Die Vallendarer hatten den Gegner gut ...