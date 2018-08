Dank des Rheinlandpokalsiegs haben sich die Oberligahandballerinnen des TV Bassenheim wie schon vor zwei Jahren für den DHB-Pokal qualifiziert. Und wie damals, so hatten sie auch diesmal Losglück und zogen mit der DJK/MJC Trier das bestmögliche Los, denn in der ersten Runde greifen die Erstligisten noch nicht ins Geschehen ein. Eine bessere Generalprobe vor dem Saisonstart in der Oberliga als die Pokalpartie am heutigen Samstag um 19.30 Uhr in der Bassenheimer Karmelenberghalle dürfte es den TVB also wohl kaum gehen.

„Das Pokalspiel gegen die Trierer Miezen ist für mein Team der Höhepunkt unserer diesjährigen Vorbereitung. Unser Ziel ist es, uns in diesem Spiel sehr gut zu präsentieren, unsere Zuschauer mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (237 Wörter): 1 Minute, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.