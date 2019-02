Am Mittwochabend treffen die Fußballmannschaften des FC Horchheim und des SC Vallendar um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Spay aufeinander und ermitteln den Sieger des Bitburger-Kreispokals.

Der A-Ligist aus Vallendar kämpfte lange Zeit um den zweiten Platz in der abgelaufenen Meisterschaft, hat in den vergangenen Spielen jedoch nicht mehr die Qualität gezeigt und ist in der ...