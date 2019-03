Vier Tage nach dem fast überlebensnotwendigen Halbfinalsieg im Rheinlandpokal bei den Eisbachtaler Sportfreunden muss sich die TuS Koblenz wieder auf den Alltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar konzentrieren, am Sonntag um 15 Uhr steht das Auswärtsspiel beim FSV Jägersburg auf dem Programm. Das Hinrundenduell endete so wie die vergangene Punktspielaufgabe der Schängel gegen die TSG Pfeddersheim auch: mit einem schmucklosen 0:0.

Die TuS blieb im Verbandswettbewerb der eingeschlagenen Linie treu und warf auf den letzten Drücker einen spielstarken Rheinlandligisten aus dem Pokalrennen. Nach dem 4:1 (1:1, 1:0) nach Verlängerung dank der ...

Lesezeit für diesen Artikel (476 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.