Rot-Weiß Koblenz hat den Kampf um die führende Tabellenposition der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder etwas spannender gestaltet. Unfreiwillig. Nach der zweiten Saisonniederlage im Duell mit dem TSV Emmelshausen ist der Vorsprung jedoch nach wie vor komfortabel. Aber auf dem Weg in die nächsthöhere Klasse sollte sich der Spitzenreiter derlei Punktverluste besser nicht mehr leisten.

Was in der nun folgenden englischen Woche gar nicht so einfach erscheint, denn in der Partie beim 1. FC Kaiserslautern II (Samstag, 14 Uhr), im Nachholspiel beim SV Röchling Völklingen ...