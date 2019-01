Schnee, Schnee und nochmals Schnee: Der Winter beeinflusst auch die Vorbereitung der besten Fußballmannschaften aus dem Kreis Hunsrück/Mosel. Noch stehen einige Testspiele für das Wochenende auf dem Programm. Ob allerdings überhaupt gespielt werden kann, ist eher unwahrscheinlich.

Oberligist FC Karbach soll nach der Absage am Dienstag in Rheinböllen am Samstag um 14.30 Uhr sein mittlerweile schon traditionelles Vorbereitungsspiel beim Mittelrheinligisten FC Hennef (an der Sieg) austragen. Lokalrivale ...