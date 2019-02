Während die Testspiele für die beiden Fußball-Oberligisten FC Karbach und TSV Emmelshausen schon Generalprobencharakter hatten, haben die fünf Rhein-Hunsrück-Bezirksligisten noch etwas mehr Zeit bis zum Start. Einzig Liebshausen testete nicht, da die Partie in Nievern abgesagt werden musste und auch alle Bemühungen scheiterten, noch kurzfristig ein anderes Spiel zu organisieren. Dafür war die SG aber am Samstag im Futsaleinsatz und hatte dort zumindest eine Belastung mit Wettbewerbscharakter.

FC KarbachDer Oberliga-Elfte Karbach hat seine Generalprobe vor dem Start am kommenden Samstag um 14.30 Uhr in Pfeddersheim beim Liga-Rivalen und Spitzenreiter Rot-Weiß Koblenz erfolgreich bestritten und in einer Partie ...