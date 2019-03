Die Binger Hassia ist derzeit nicht zu stoppen. Auch beim Spitzenteam TuS Mechtersheim schnappte sich der Oberliga-Aufsteiger mit einem 3:1 den Dreier und hat nun schon zehn Zähler Vorsprung auf den viertletzten Rang. Allerdings ist auch der fünftletzte Platz, für den mittlerweile viele Teams infrage kommen, abstiegsgefährdet. Zwei Zähler Puffer haben sich die Binger Fußballer auf diesen Platz erarbeitet. „Wir stehen derzeit über dem Strich, das ist das Wichtigste“, erklärte Sandro Schlitz, Kotrainer der Binger.

Wie so oft in dieser Runde war die Hassia auch in Mechtersheim in Rückstand geraten. „Das obligatorische Eric-Veth-Gegentor haben wir aber so früh kassiert, dass wir noch reagieren konnten“, stellte ...