Bereits am Wochenende geht es mit den ersten Testspielen bei den überkreislichen Fußballern los: Oberligist FC Karbach macht den Anfang, Liga-Rivale TSV Emmelshausen zieht eine Woche später nach. Was nicht verwunderlich ist, da die beiden Hunsrücker Top-Teams bereits am 16. Februar starten. Die Bezirksligisten wären zwei Wochen später dran, aber schon jetzt steht fest, dass der eine oder andere nicht am Fastnachtswochenende starten will und seine Partie vorzieht. Definitiv ist das bei Kirchberg und Oberwesel der Fall, die im Derby aufeinandertreffen, auch Braunshorn und Liebshausen werden verlegen. Interessant in diesem Zusammenhang in der Bezirksliga: Es wird keine Spielplanbesprechung mehr geben, alle Verlegungen sollen von den Vereinen in Absprache bis zum 10. Februar selbst veranlasst werden.

FC Karbach Der Oberliga-Elfte startet als erstes Team in den winterlichen Testreigen – am Samstag um 13 Uhr reist die Mannschaft um Trainer Torsten Schmidt zum Südwest-Verbandsligisten TuS Marienborn. ...

