Große Chance auf Heimsieg verpasst: Nach dem Überraschungscoup vom vergangenen Sonntag, dem 2:1-Auswärtserfolg bei Spitzenreiter Rot-Weiß Koblenz, unterlag der TSV Emmelshausen in der Fußball-Oberliga dem Mitaufsteiger FC Arminia Ludwigshafen mit 1:2 (1:0). Marcel Christs früher Treffer reichte nur zu einer Pausenführung. Durch die Niederlage verharrt der TSV mit weiterhin 20 Punkten auf dem drittletzten, dem 16. Rang.

Nach vier 3:1-Siegen in Folge (in Idar-Oberstein, gegen Dillingen, in Wiesbach und den Vierten Völklingen) konnte man die Ludwigshafener Gäste durchaus als Mannschaft der Stunde bezeichnen. Davon war in der ...