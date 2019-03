Nachholspiel in der Fußball-Oberliga: Der Tabellenelfte FC Karbach gastiert am Dienstag um 20 Uhr beim Sechsten TuS Mechtersheim. Indes laufen die Planungen für die neue Saison auf dem Quintinsberg auf Hochtouren. Zwei Spieler von Südwest-Verbandsligist SG Eintracht Bad Kreuznach stehen dabei kurz vor einem Transfer nach Karbach.

Doch zuerst zum Gastspiel in Mechtersheim, das vor zehn Tagen wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt wurde. Heute soll im Stadion an der Kirschenallee gespielt werden. Dort leistete sich Mechtersheim am ...