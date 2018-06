André Marx, der vor fünf Jahren von TuS Mayen zur TuS Koblenz wechselte und beim ehemaligen Fußball-Regionalligisten unter anderem auch die Kapitänsbinde trug, wird die Koblenzer auf jeden Fall verlassen. „Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen und werde nicht in Koblenz bleiben. Es ist an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen“, sagte Marx, der „fünf tolle Jahre“ bei der TuS erlebt hat, aber so ein Drumherum wie in der vergangenen Saison nicht mehr mitmachen möchte. Immer noch steht das April-Gehalt aus, wie der Innenverteidiger bestätigte. Wie es sportlich mit Marx weitergeht, ist unklar. „Es gibt noch nichts Neues“, sagt Marx. Mit Regionalligaaufsteiger SC Hessen Dreieich hat Marx gesprochen, aber es ist noch nichts klar.

Derweil hat sich auch Ricardo Antonaci von der TuS Koblenz verabschiedet. Der Abwehrspieler hat beim Hessenligisten SC Teutonia Watzenborn-Steinberg einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Derweil verzeichnet auch der FV Engers einen weiteren ...

