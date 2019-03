Karbach – Bingen: Das sagten die Trainer im Pressegespräch

Torsten Schmidt (FC Karbach): Im Prinzip haben wir den Sieg in Hälfte eins gegen den Wind eingefahren. Aufgrund der Chancen war es verdient, auch wenn es spannend bis zum Schluss war. Wichtig war, dass wir das 2:2 weggesteckt und relativ zügig geantwortet haben. Nach der Pause wollten wir dann abwartend agieren und die Räume gegen die starke Binger Offensive eng machen. Das ist uns gut gelungen, auch wenn es bei Standards schon immer mal wieder gefährlich wurde.

Nelson Rodrigues (Hassia Bingen): In Hälfte eins haben wir in den ersten 20 Minuten in der einen oder anderen Aktion nicht aktiv genug Impulse gesetzt, gerade bei Standards. Wir sind ...