Wichtiger Heimdreier für den FC Karbach: Auf dem Quintinsberg setzte man sich in der Fußball-Oberliga nur mühsam gegen den unteren Tabellennachbarn FSV Jägersburg mit 3:2 (1:1) durch. Damit wischte man zunächst einmal alle Sorgen vom Tisch in naher Zukunft noch mal in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Tim Puttkammer – er wurde vor der Partie für sein 300. Pflichtspiel für den FCK geehrt – beschenkte sich mit dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich selbst. Lediglich Puttkammers Kumpel Johannes „Jo“ Göderz drängte noch mehr in den Vordergrund. Nachdem ihm in der Anfangsphase ein Eigentor unterlief, beteiligte er sich an den entscheidenden beiden Treffern mit einem Assist und einem Torerfolg gleich selbst – diesmal auf der richtigen Seite.

„Eine gute und erfahrene Oberligamannschaft gewinnt hier“, war sich Ex-Profi und Jägersburgs Trainer Thorsten Lahm nach dem Aufeinandertreffen sicher. Was er damit meinte? Nach einer knappen Stunde Spielzeit stellten die ...

Lesezeit für diesen Artikel (347 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.