Gibt es mitten in einer Fußball-Saison Alles-oder-Nichts-Spiele? Gibt es Partien, in denen der Fußballgott den Daumen hebt oder senkt, in denen sich entscheidet, ob Saisonziele noch zu erreichen sind? Der Oberliga-Auswärtsauftritt des SC Idar-Oberstein am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Diefflen ist zumindest verdammt nah an einem Spiel, in dem es – frei nach Louis van Gaal – „um Tod oder Gladiolen“ geht. Ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf ist es auf jeden Fall. Akim Baus, der Idarer Kotrainer, sieht das genauso und redet auch gar nicht um den heißen Brei herum. Er sagt: „Wir müssen gewinnen. Punkt!“

Tatsächlich hat sich die Lage mittlerweile derart zugespitzt, dass die Partie im Dillinger Ortsteil beinahe alleine darüber zu entscheiden scheint, ob der SC noch eine Chance auf den Klassenverbleib hat ...

Lesezeit für diesen Artikel (545 Wörter): 2 Minuten, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.