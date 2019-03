Wer sich das Mannschaftsfoto des SC Idar-Oberstein ansieht, das vor dieser Saison aufgenommen wurde, der findet eine ganze Menge Spieler, die in der kommenden Runde nicht mehr für den SC spielen werden oder die schon jetzt nicht mehr da sind beziehungsweise in der ersten Mannschaft keine Rolle mehr spielen. Mit Nico Schweig, der auf dem Teamfoto nicht zu finden ist, sind es immerhin bereits 15 Akteure, die in der kommenden Runde nicht mehr das SC-Trikot in der ersten Mannschaft tragen werden (Christoph Schunck, André Petry, Enrico Willrich, Erby Ghazar, Marius Gedratis, Tim Oberländer, Michael Komarov, Stanislav Gonscharik, André Thom, Tim Hulsey, Andreas Forster, Julian Staudt, Johannes Gemmel und Justus Klein).

Da drängt sich durchaus die Frage auf, ob der SC Idar-Oberstein in der nächsten Saison – egal ob in der Verbandsliga oder der Oberliga – überhaupt eine schlagkräftige Mannschaft zusammenbekommt. ...

Lesezeit für diesen Artikel (267 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

