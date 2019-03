Vier Tage nach dem Schock von Pfeddersheim muss der SC Idar-Oberstein in der Fußball-Oberliga schon wieder ran. Am Mittwoch (20 Uhr) wird die Partie gegen den TSV Schott Mainz nachgeholt. Formal ist es die Chance, den Rückstand auf den Drittletzten, den TSV Emmelshausen auf einen Punkt und den auf den Viertletzten, den FSV Jägersburg, der am Samstag als nächster Gegner im Haag gastiert, auf drei Zähler zu verkürzen. Doch ist der SC nach dem 3:4-Desaster von Pfeddersheim überhaupt in der Lage noch einmal im Tabellenkeller einen Angriff zu starten? Diese Frage stellt sich umso mehr, nachdem Trainer Uwe Hartenberger mittlerweile den Abstieg in die Verbandsliga als realistisch ansieht (wir berichteten).

Zumindest eine kleine Hintertür zum Klassenverbleib sieht der Coach noch. „Wenn wir Viertletzter werden, dann dürfen wir ein bisschen hoffen“, sagt Hartenberger, will aber weder sich selbst noch der Mannschaft ...

Lesezeit für diesen Artikel (614 Wörter): 2 Minuten, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.