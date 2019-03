Die Absage des ursprünglich am Samstag geplanten Fußball-Oberligaspiels zwischen dem SC Idar-Oberstein und dem TSV Schott Mainz am Freitagnachmittag hat hohe Wellen geschlagen. Dass das Spiel nicht im Haag-Stadion ausgetragen werden sollte, um den Rasen für die anstehenden U-17-Länderspiele zu schonen, konnte jeder noch nachvollziehen. Dass aber auch der Kunstrasen nicht bespielbar gewesen sein soll, das ist tatsächlich nur schwer vermittelbar, angesichts der Tatsache, dass die A-Junioren-Partie des SC Idar-Oberstein gegen die TSG Trippstadt wie geplant um 18 Uhr am Samstag über die Bühne ging, also nur eine Dreiviertelstunde, nachdem das Oberligaspiel beendet gewesen wäre. „Das hat schon einen ziemlich bösen Beigeschmack“, wettert Frank Gerhardy, der sportliche Leiter des TSV Schott Mainz. „Es ist ein Unterschied, ob ein Jugend- oder ein Männeroberligaspiel ausgetragen wird“, erklärt SC-Pressesprecher Manfred Reichardt.

Am Donnerstag fand im Haag eine Sitzung des Länderspiel-Orga-Teams mit Vertretern des SC Idar-Oberstein und des DFB statt. Dabei herrschte Einigkeit, dass die Oberligapartie den Rasen zu sehr belasten und ...

Lesezeit für diesen Artikel (1165 Wörter): 5 Minuten, 03 Sekunden

