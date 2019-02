Es gibt Tage, an denen würdest du besser im Bett bleiben. Für die Fußballer der Spvgg EGC Wirges war der 3. November ein solcher Tag. Eine Stunde lang schien es, als sollten sich die 180 Kilometer (einfache Fahrt) zum Kellerduell der Rheinlandliga nach Zerf lohnen, doch dann wurde der Nebel immer dichter, bis der Schiedsrichter dem undurchsichtigen Treiben in der 62. Minute schließlich ein Ende setzte und die Partie der EGC bei der SG Hochwald beim Stand von 0:0 abbrach. Am Samstag wird das Spiel nachgeholt, Anpfiff ist um 16 Uhr.

Die Ausgangslage: „Wir nehmen hier viel Gutes mit aus Zerf“, sagte Nikolai Foroutan damals. Keine drei Wochen später war Foroutan nicht mehr Trainer in Wirges, vielleicht sind es auch die ...

Lesezeit für diesen Artikel (573 Wörter): 2 Minuten, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.