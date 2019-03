Die Spvgg EGC Wirges hat weiter Rückenwind im Abstiegskampf der Rheinlandliga. Das Team von Trainer Serkan Öztürk bezwang am Karnevalssamstag die SG Neitersen/Altenkirchen mit 2:1 (1:0) und fuhr damit nicht nur den ersten Heimsieg der Saison, sondern auch einen wichtigen Dreier ein. Durch den zweiten Erfolg nach der Winterpause kam der langjährige Oberligist bis auf vier Punkte an den wahrscheinlich rettenden Platz heran. Entsprechend groß war die Freude nach dem Abpfiff bei Öztürk, seinem Team und den Anhängern der Blau-Weißen. „Die Mannschaft ist heiß, das habe ich schon in den Trainingseinheiten gemerkt. Und das war heute einfach stark, wie die Jungs das auf den Platz gebracht haben. Die frühe Führung hat unsere Brust natürlich breiter werden lassen, wir konnten nach dem Erfolg der letzten Woche in Zerf nachlegen und drei wichtige Punkte in Wirges behalten.“

Öztürks Team ging sofort hellwach und mit Vollgas zur Sache. Dies konnte man zunächst von den Gästen aus Neitersen und Altenkirchen nicht behaupten, was zur Folge hatte, dass die EGC ...

Lesezeit für diesen Artikel (535 Wörter): 2 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.