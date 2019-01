Die Trainer von Borussia Dortmund bleiben Exportschlager und stehen vor allem in England hoch im Kurs. Nach Jürgen Klopp, David Wagner und Daniel Farke wechselt in dem gebürtigen Mayener Jan Siewert bereits der vierte Fußball-Lehrer des BVB binnen gut drei Jahren auf die Insel. Der 36-jährige Siewert, der seit Sommer 2017 die Dortmunder U 23-Mannschaft in der Regionalliga West betreut hatte, tritt beim Premier-League-Schlusslicht Huddersfield Town die Nachfolge von Wagner an. „Seine Philosophie und seine Vorstellungen passen zu uns“, kommentierte Hudderfields Vorstandsvorsitzender Dean Hoyle die Einigung.

Anders als noch im Sommer, als Siewert ein Angebot des Zweitligisten Queens Park Rangers ablehnte, konnte der einstige Spieler des TuS Mayen dem Ruf aus England diesmal nicht widerstehen. „Ich ...

Lesezeit für diesen Artikel (354 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

