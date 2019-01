Der Winter mit seinen frostigen Temperaturen hat den Rheinlandliga-Fußballern der SG Neitersen/Altenkirchen einen Strich durch die Rechnung gemacht: Das für Mittwoch geplante Testspiel gegen den Oberligisten TuS Koblenz wurde nach mehreren Platzbegehungen abgesagt.

„Der Kunstrasen in Neitersen ist vereist, in Altenkirchen sieht es genauso aus“, sagt Neitersens Vorsitzender Marco Schütz. „Unter diesen Bedingungen ist an Fußball nicht zu denken.“ ros