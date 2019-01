Ausgerechnet beim Spitzenteam TuS Mayen hat der TuS Oberwinter mit dem 4:3 seine Sieglosserie von neun Spielen in der Fußball-Rheinlandliga beendet. Die Erleichterung und die Freude nach dem Erfolg im Nettetal waren groß, nun sollen die schweren Aufgaben in der englischen Woche mit neuem Selbstvertrauen angegangen werden. Am Mittwoch (14.30 Uhr) werden die Sportfreunde Eisbachtal, immerhin Tabellenvierter, auf der Bandorfer Höhe erwartet, Samstag (16.30 Uhr) kommt es zum Derbyschlager beim Ahrweiler BC.

Drei Umstellungen hatte TuS-Trainer Tomas Lopez vor dem Spiel in Mayen vorgenommen und traf dabei augenscheinlich ins Schwarze. Maurice Lefevre rückte erstmals in die Startelf, Dannyking Beya-Kafunda und Abdelhak Dira ...

Lesezeit für diesen Artikel (282 Wörter): 1 Minute, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.