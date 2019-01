Seit rund einer Woche befindet sich der Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen in der Wintervorbereitung. Das Team um Trainer Sebastian Thielen will sich in rund sechs Wochen die nötige Form aneignen, um im ersten Pflichtspiel am ersten Märzwochenende bei der SG Hochwald/Zerf bestehen zu können. „Wir würden gerne erneut so gut aus den Startlöchern kommen wie im Sommer, als wir die ersten sechs Begegnungen allesamt gewinnen konnten. Dafür werden wir in den kommenden Wochen gut arbeiten und hoffen, dass das Wetter mitspielt“, meint Thielen.

Beim aktuellen Tabellendritten gab es in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge, wobei eine Personalie für viel Gesprächsstoff in der Region sorgt. Es geht um Pascal Steinmetz, der nicht nur ...

Lesezeit für diesen Artikel (237 Wörter): 1 Minute, 01 Sekunden

