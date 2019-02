Die Wettkampfpause in der Fußball-Rheinlandliga ist für die SG Mülheim-Kärlich zu Ende, am Samstag gastiert die Mannschaft von Trainer Michel Maur beim FSV Salmrohr. Anpfiff der Partie ist um 14.30 Uhr.

Mülheim-Kärlich hätte gerne an einem anderen Termin gespielt, aber Salmrohrs Trainer Lars Schäfer war zu keiner Verlegung zu bewegen. „So müssen wir am Samstag antreten, wir hätten gerne an einem ...