Simon Langemann dürfte sich keine allzu großen Hoffnungen gemacht haben, im Rheinlandliga-Heimspiel seiner SG Neitersen/Altenkirchen gegen den SV Windhagen eingesetzt zu werden. Der junge Stürmer hatte nach einem Bänderriss im Sprunggelenk unter der Woche die erste Trainingseinheit seit langem absolviert, ein Startelfeinsatz am Freitagabend kam für ihn daher kaum infrage. Musste er auch nicht. Denn dem 20-Jährigen genügte eine Viertelstunde auf dem Feld mit nur wenigen Ballkontakten, um seine Mannschaft in der Schlussminute zum 3:2 (2:1)-Erfolg zu schießen.

Beide Mannschaften – Neitersen in bislang zwei, Windhagen in drei Spielen – warteten noch auf ihren ersten Punktgewinn in diesem Jahr. Von Verunsicherung war jedoch nichts zu spüren, im Gegenteil, ...