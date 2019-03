Nachdem der eigentliche Pflichtspielauftakt des Fußball-Rheinlandligisten SG Eintracht Mendig/Bell am vergangenen Wochenende bei der SG Neitersen/Altenkirchen Sturmtief Eberhard zum Opfer gefallen ist, scheint der Heimpremiere am Sonntag nichts im Wege zu stehen. Um 15 Uhr empfangen die Vulkanstädter an der heimischen Brauerstraße keinen Geringeren als Spitzenreiter SV Morbach. Eintracht-Coach Cornel Hirt würde dabei gerne den Hinspiel-Coup wiederholen und die Punkte in Mendig halten.

Nichts war es mit dem ersten Saisonspiel am vergangenen Wochenende. Die Auswärtsaufgabe bei der SG Neitersen/Altenkirchen ist dem Wetter – oder genauer gesagt den orkanartigen Böen zum Opfer gefallen, ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (410 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

