Der Siegeszug der Spvgg EGC Wirges aus dem Tabellenkeller der Fußball-Rheinlandliga geht weiter: Mit dem 2:0 (0:0) gegen den SV Mehring ist den Westerwäldern der fünfte Sieg in Folge gelungen, wodurch das Team von Trainer Serkan Öztürk erstmals die Abstiegsränge verlassen und sich zudem an die Spitze der Rückrundentabelle gesetzt hat.

Öztürks im Vorfeld geäußerte Analyse bestätigte Mehring in den 95 Spielminuten in jeder Hinsicht. Die als Tabellenfünfter von der Misel angereisten Gäste waren das erwartet spielstarke Team, scheiterten aber am ...