Freunde der Rheinlandliga haben am Samstagnachmittag im unteren Westerwald die freie Auswahl, ob sie sich nun lieber ein Spiel des Aufstiegsrennens anschauen oder doch den Kampf gegen den Abstieg verfolgen. Während die Eisbachtaler Sportfreunde ab 16 Uhr im Topspiel ihre gerade wiedergewonnene Tabellenführung verteidigen wollen, setzen die Fußballer der Spvgg EGC Wirges ab 17.30 Uhr alles daran, ihren starken Lauf im Kampf gegen den Abstieg auch gegen den SV Mehring fortzusetzen.

Spfr Eisbachtal – Ahrweiler BC (Sa., 16 Uhr, in Nentershausen, Hinrunde 2:4). Eisbachtals Marco Reifenscheidt, der momentan in Hennef an der Sieg die Schulbank drückt, um als Trainer die A-Lizenz ...