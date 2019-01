Beim Ahrweiler BC mag man die Herausforderung, im Kleinen wie im Großen. Das fängt bei der Auswahl der Testspielgegner an und hört bei den Perspektiven auf.

Dass nach dem Durchmarsch von der Fußball-Kreisliga B Ahr bis in die Rheinlandliga nicht der vierte Aufstieg in Folge gelingen wird, war den meisten schon vor Saisonbeginn klar. Was sich ...