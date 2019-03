Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC hat seine Siegesserie fortgesetzt und mit dem 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Lokalrivalen TuS Mayen nicht nur seine lupenreine Bilanz 2019 aufpoliert und sich am Gast vorbei auf Platz drei verbessert, sondern auch noch Revanche genommen für die 1:2-Hinspielniederlage.

Aufgrund der größeren Zahl an Torgelegenheiten geht der knappe Sieg für das Team von Trainer Jonny Susa in Ordnung, der Stress am Ende der Partie vor der eindrucksvollen Kulisse von ...