Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC vermeldet den ersten Winterzugang. Der Tabellenfünfte verstärkt seine Offensivabteilung mit Maximilian Franzen, der bis zur Winterpause noch als Spieler und Co-Trainer bei Bezirksligist TuS Kottenheim aktiv war.

Der 27-Jährige ist offensiv variabel einsetzbar und wusste in der Vergangenheit mit seiner Torgefährlichkeit zu überzeugen. So hatte er in der zurückliegenden Spielzeit mit 18 Treffern einen maßgeblichen Anteil am ...