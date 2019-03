Beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC jagt derzeit ein Höhepunkt den nächsten. Gerade erst mit dem 2:1 im Derby zu Hause vor rund 750 Zuschauern den TuS Mayen vom dritten Platz verdrängt, wartet gleich das nächste Topspiel: Am Samstag (16 Uhr) geht's zum Tabellenführer Spfr Eisbach.

Dumm nur für den ABC, dass er gerade in dieser heiklen Phase personell nicht so richtig Schritt halten kann mit der rasanten Entwicklung, die vor Wiederbeginn in der Rheinlandliga nach ...