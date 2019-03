Reisen müssen die beiden Fußball-Rheinlandligisten aus dem Unterwesterwald am 25. Spieltag. Und sie treten beide ihre Fahrten mit gleicher Zielsetzung, aber vollkommen unterschiedlicher Motivation an. Nur drei Tage nach dem Pokalschlager gegen die TuS Koblenz müssen die Eisbachtaler Sportfreunde am Samstag auf den Moselhöhen beim FSV Trier-Tarforst alles geben, um den ersten Dreier des Jahres zu holen. Mit einem weiteren Sieg beim VfB Linz – es wäre der vierte in Folge – will sich einen Tag später die Spvgg EGC Wirges weiter Richtung unteres Mittelfeld vortasten. Keine leichtes, aber für die nach den jüngsten Erfolgen vor Selbstbewusstsein strotzenden Westerwälder sicherlich auch keine unlösbare Aufgabe.

FSV Trier-Tarforst - Spfr Eisbachtal (Sa, 17.30 Uhr). „Hoffentlich hat uns das 1:4 nicht allzu viele Körner gekostet“, sagt Eisbachtals Trainer Marco Reifenscheidt im Rückblick auf das Pokalaus nach 120 ...

Lesezeit für diesen Artikel (763 Wörter): 3 Minuten, 19 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.