Einen Start mit Hindernissen gab es in der Kreisliga B Süd Ww/Wied am ersten Spieltag des Jahres. Der ESV Siershahn setzte sich mit 2:1 beim SV Maischeid durch. Den letzten Tabellenplatz „festigte“ die SG Horressen II, die von der SG Elbert mit 0:7 vom eigenen Platz gefegt wurde. Alle anderen Sonntagsspiele fielen teils frühzeitig, teils kurzfristig den katastrophalen Witterungsverhältnissen zum Opfer. So gab es vorzeitige Absagen in Niedererbach (gegen Haiderbach) und Horbach (gegen Stromberg). In Thalhausen und Ransbach-Baumbach konnte ebenfalls nicht gespielt werden, was kurz vor dem geplanten Anpfiff klar wurde.

SV Maischeid – ESV Siershahn 1:2 (1:0). Der SV Maischeid startete mit einer unglücklichen Niederlage gegen den ESV Siershahn ins Fußballjahr. „Meine Mannschaft gab über weiter Strecken den Ton an, ...

