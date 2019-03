Die Fußball-Kreisliga A Westerwald/Wied startet an diesem Wochenende mit dem 17. Spieltag ins neue Fußballjahr. Alle sieben Partien werden am Sonntag ausgetragen.

SG Horressen-Elgendorf - SV Roßbach/Verscheid (So., 14.30 Uhr/ Hinspiel: 1:1). Die SG Horressen führt die Rückrundentabelle an und möchte mit dem vierten Heimsieg in Serie so weitermachen, wie sie vor ...