Frühzeitig die Weichen für die Zukunft stellen – das hat die SG Elbert und die Spvgg Horbach bereits im vergangenen Mai an einen Tisch gebracht. Für einen gemeinsamen Weg haben sie sich lange Zeit gelassen, viele Fragen gestellt, den Status Quo hinterfragt und ein neues Konzept entwickelt. Das Ergebnis: Ab der neuen Saison gehen die bisherigen SG-Vereine SV Oberelbert, SV Niederelbert, SV Welschneudorf und FSV Stahlhofen sowie die Spvgg Horbach als SG Elbert/Horbach mit zwei Teams in der Kreisliga B und C Westerwald/Wied an den Start.

„Wir sind diese Fusion mit Ruhe und Bedacht angegangen“, sagt Niederelberts Vorsitzender Ingo Zink. „Wir haben uns ergebnisoffen an einen Tisch gesetzt und überlegt, ob eine große SG Sinn macht. ...

Lesezeit für diesen Artikel (316 Wörter): 1 Minute, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.