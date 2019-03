Vor dem 20. Spieltag der Kreisliga A Westerwald/Wied ist die Tabelle weiterhin verzerrt, weil sieben der vierzehn Teams noch Nachholspiele zu bestreiten haben. Am Sonntag kommt es bei der Partie der SG Nauort/Ransbach gegen den HSV Neuwied zu der ungewöhnlichen Konstellation, dass das Rückspiel vier Wochen vor dem Hinrundenspiel stattfindet.

SG Nauort/Ransbach – HSV Neuwied (So., 14.30 Uhr, in Ransbach-Baumbach/Hinspiel erst am 26. April). Nach drei Unentschieden in Folge wartet die SG Nauort/Ransbach weiter auf den erhofften Befreiungsschlag. Die Mannschaft ...