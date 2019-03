Im zweiten Jahr ihrer Zugehörigkeit zum Kreisoberhaus will sich die TuS Niederneisen, die im vergangenen Jahr nur unter äußerst glücklichen Umständen dringeblieben war, weiter stabilisieren. Als Tabellenelfter stehen die Kicker von der unteren Aar nach etwas mehr als der Hälfte der Runde gut da, bis zum Ende der Spielzeit gilt es, diese Position zu verteidigen.

Das lief gut: 19 Zähler aus bis dato 17 Spielen schrieb die „grüne Liebe“ ihrem Konto gut. „Wir sind so langsam in der Klasse angekommen“, so TuS-Trainer Peter Kaiser, der ...