Mit der Rückkehr von Trainer Jan Noppe an dessen alte Wirkungsstätte hat sich beim TuS Katzenelnbogen-Klingelbach die fußballerische Ausrichtung geändert. Der Niederländer ist glühender Anhänger von Ajax Amsterdam, das nicht erst seit der jüngsten Eliminierung von Rekordsieger Real Madrid aus der Champions-League mit seiner beispielhaften Jugendarbeit und begeisterndem Offensivfußball für Aufsehen sorgt. Einige Nummern kleiner will Noppe diese „Philosophie“ auch im Flecken bestmöglich umsetzen. „Ich will keine defensiven Holzhacker, sondern mutigen Fußball nach vorne sehen“, so Noppe, der einst als Aktiver mit dem TuS KK in die Bezirksliga stürmte und später als Trainer in den Talentschmieden des SV Wehen und der Eisbachtaler Sportfreunde mit nachhaltigem Erfolg wirkte. Als respektabler Tabellenfünfter starten die Einricher in die restlichen 13 Saisonspiele.

Das lief gut: „Wir haben mehr als in den zurückliegenden Jahren auf Offensive gesetzt und sind mit sieben Siegen aus den ersten zehn Spielen super aus den Startlöchern gekommen und ...

Lesezeit für diesen Artikel (353 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

