Die Revanche für die schmerzliche Niederlage aus der vergangenen Saison ist der SG Reitzenhain/Bogel/Bornich gegen den FC Linde Berndroth zwar nicht ganz geglückt, aber immerhin kamen die Dreier-Kombinierten beim 2:2 (1:1) noch zu einem Zähler gegen den Mitabsteiger aus dem Einrich. „Wir haben den Sack nicht zugemacht“, trauerte FCL-Übungsleiter Jens Laux den beim Stand von 1:2 vergebenen Gelegenheiten seiner Gelb-Roten nach. Rico Schumacher setzte die Kugel gegen die Latte (75.) und war wenige Minuten später frei vor SG-Schlussmann Patrick Michel aufgetaucht, konnte diesem aber nicht das Nachsehen geben. „Da haben wir verpasst, das dritte Tor zu machen“, so Laux, der aber dennoch mit dem Resultat und dem engagierten Auftritt seiner Elf zufrieden war. „Reitzenhain ist in der B-Klasse ja auch nicht irgendwer.“

Sein Kollege Timo Kerscher bekannte, dass sich seine Jungs erst wieder an das Grün in Bornich gewöhnen müssten. „Wir hatten aber auch nicht unseren besten Tag erwischt und müssen am ...