Der VfL Altendiez bleibt in der Kreisliga A dem Spitzenduo aus Osterspai und Gückingen auf den Fersen. Im Nachholspiel behielten die Bimbeskicker gegen den abstiegsgefährdeten SV Braubach nach kurzfristigem Heimrecht-Tausch und Verlegung auf den Freiendiezer Kunstrasen mit 1:0 (0:0) die Oberhand und belegen nun in der Tabelle den dritten Rang. Nach schwacher erster Halbzeit bei „überaus grenzwertigen Windbedingungen“ (O-Ton des VfL-Berichterstatters Maximilian Lenz) besorgte VfL-Torjäger Yannick Altmann kurz nach Wiederanpfiff am Wirt den einzigen Treffer.

Der auswärts weiter sieglose Gast von der Marksburg hinterließ einen disziplinierten Eindruck, der Trainer Michael Reibel auf den Klassenverbleib hoffen lässt. „Wir haben bei schlechten Witterungsbedingungen super dagegengehalten. Auf dieser ...

